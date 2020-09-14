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Шоу-бизнес

Юрий Журавель стал папой

14:07 14 сентября 2020
Юрий Журавель


У украинского музыканта и художника Юрия Журавля, с первых дней находившегося на Майдане и чьему авторству принадлежит известный рисунок в память о Героях Небесной Сотни, родился сын Эней.

«Приветствуйте! Эней Юрьевич Журавель. 13 сентября, 8:09. Вес — 3,430 кг, рост — 51 см. Характер моторный. Родился в День журавля и рядом с Днем Котляревского, поэтому с именем выбора не был», — пишет лидер группы «От Винта» на своей странички в соцсетях.

Также у Юрия Журавля есть дочь Екатерина — она училась в Варшаве на журналиста.

Эксклюзивное интервью с Юрием Журавлем, в котором он рассказал, как рисовал карикатуры во время Революции достоинства, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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