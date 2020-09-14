Тина Кароль после критики за слишком откровенное платье «пошла дальше» (фото)

Популярная певица, ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль, которую после первого эфира раскритиковали за слишком откровенное платье, открывающее грудь, снова удивила смелым нарядом. Похоже, критика не особо волнует певицу, в третьем эфире шоу она появилась в черном сверкающем платье с не менее впечатляющем декольте.

В комментариях под видео видео на ютуб-канале «Танці з зірками» зрители оставили немало критичных отзывов о наряде Тины Кароль. Они просят ее быть поскромнее или сменить стилиста.

Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Тина отметила Дэвида Кома — лондонского дизайнера грузинского происхождения. Стоимость такого наряда — от 50 тысяч гривен. Поклонники Тины оставляют на ее странице восторженные комментарии.

Напомним, во время третьего эфира актер Тарас Цымбалюк сделалпредложение руки и сердца своей девушке Тине. Шоу покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

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