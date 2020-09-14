Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая с партнером Дмитрием Дикусаром покинула «Танці з зірками» после третьего эфира, назвала причину неожиданного вылета из шоу. На своей странице в Instagarm она опубликовала видео танца контемпорари, который она посвятила своим детям, и объяснила, сколько им пришлось готовиться.

«У нас было целых 2 дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь 2 дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты», — написала Слава, объясняя, что у нее было мало времени на подготовку. По мнению певицы, она просто не успела раскрыться, не хватило времени.

В комментариях под видео на официальной странице «Танців» в Instagarm Славе досталось от диванных критиков, которые обвинили певицу в излишней эмоциональности и раскритиковали ее хореографические способности.

На защиту коллеги стала телеведущая Леся Никитюк, она посоветовала всем «доброжелателям» сначала самим выйти на паркет, а потом бросаться оскорблениями.

Слава признается, что ей было сложно, поскольку ранее не занималась бальными танцами. Она искренне благодарит своего партнера. В дальнейшем певица призывает голосовать за Сергея Мельника. В сториз Каминская опубликовала видео, в котором они с судьей Катей Кухар обмениваются комплиментами.

«Ты прекрасна, а все остальное — шоу», — говорит Слава.

Напомним, после первого эфира шоу «Танці з зірками» покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, которая выступала на последнем месяце беременности. Хореограф дала отпор всем «поклонникам», переживающим за состояние здоровья будущей мамочки.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter