На Джоан Роулинг ополчились в сети из-за ее нового романа о трансвестите-убийце

На знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг ополчились в сети из-за ее нового романа о частном детективе Корморане Страйке. Эту серию Роулинг публикует под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

В пятой книге «Troubled Blood» (название которой можно перевести как «Дурная кровь») фигурирует убийца-трансвестит, переодевающийся в платья и убивающий женщин. Это дало повод снова обвинить 55-летнюю писательницу в трансфобии. Как написано в обзоре издание The Telegraph, мораль книги сводится к тезису — «никогда не доверяйте мужчине в платье».

В соцсетях начали называть книгу отвратительной — еще не читая ее. Пользователи Twitter символически «похоронили» Джоан, начав массово публиковать информацию о ее смерти под хештегом #RIPJKRowling (RIP — Rest in peace («Покойся с миром»)). При этом посты часто содержат оскорбительные слова и картинки — изображающую литераторшу в виде крысы или мусорного ведра. И призывают объявить книгам Роулинг бойкот.

Ранее автор знаменитых книг о Гарри Поттере сделала ряд заявлений, которые многие сочли оскорбительными для трансгендеров. Так, Роулинг у себя на странице в Twitter прокомментировала заголовок статьи на Devex.com — «Мнение: создаем более справедливый мир после пандемии COVID-19 для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жанщны? Жуншии?», — примерно так можно перевести пост, который оставила Джоан. После этого с критикой в адрес писательницы выступили многие знаменитости — в том числе и актеры, прославившиеся благодаря фильмам о Гарри Поттере — среди них Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон.

Мультимиллионерша Роулинг также писала, что рассержена и разочарована планами правительства Шотландии, где она проживает, принять закон о гендерном признании, когда мужчине, который хочет стать женщиной, будет достаточно просто заявить об этом. И что ее серьезно беспокоит безопасность девушек и женщин.

«Когда вы распахиваете двери женских туалетов и раздевалок любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной — и, как я уже говорила, свидетельства о подтверждении пола могут теперь выдаваться без необходимости хирургического вмешательства или гормонов — тогда вы открываете двери всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина», — заявила Роулинг.

Она также, как бывшая учительница, обеспокоена влиянием, которое движение за права трансгендеров оказывает на образование и безопасность детей, а также «огромным взрывом числа молодых женщин, желающих сменить пол».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший муж создательницы Гарри Поттера признал, что бил ее, но не жалеет об этом.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter