Порнозвезда умерла в 24 года – вскоре после того, как решила уйти из индустрии и начать новую жизнь

Американская порнозвезда Зои Паркер скоропостижно скончалась во сне в возрасте 24 лет. Причина смерти не сообщается.

Как сообщает издание Daily Star, в конце прошлого года Зои решила уйти из индустрии для взрослых и начать новую жизнь, вернувшись из Лос-Анджелеса к своей семье в родной штат Техас. Паркер обручилась и вскоре собиралась выйти замуж. Как утверждают близкие, она впервые в жизни чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ее жених Джей Кэмпбелл, которого Зои называла «своим спасителем» и «любовью всей своей жизни» безутешен. Он собирает пожертвования на похороны невесты на платформе GoFundMe.

За время своей карьеры, начавшейся в 2014 году, Зои снялась более, чем в ста порнографических фильмах. В 2017 году она номинировалась на награду «Лучшая секс-сцена в виртуальной реальности».

Twitter

Ранее как писали «ФАКТЫ», у себя дома найдена мертвой известная американская порнозвезда Джессика Джеймс.



100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter