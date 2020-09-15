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Порнозвезда умерла в 24 года – вскоре после того, как решила уйти из индустрии и начать новую жизнь

12:24 15 сентября 2020
Зои Паркер

Американская порнозвезда Зои Паркер скоропостижно скончалась во сне в возрасте 24 лет. Причина смерти не сообщается.

Как сообщает издание Daily Star, в конце прошлого года Зои решила уйти из индустрии для взрослых и начать новую жизнь, вернувшись из Лос-Анджелеса к своей семье в родной штат Техас. Паркер обручилась и вскоре собиралась выйти замуж. Как утверждают близкие, она впервые в жизни чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ее жених Джей Кэмпбелл, которого Зои называла «своим спасителем» и «любовью всей своей жизни» безутешен. Он собирает пожертвования на похороны невесты на платформе GoFundMe.

За время своей карьеры, начавшейся в 2014 году, Зои снялась более, чем в ста порнографических фильмах. В 2017 году она номинировалась на награду «Лучшая секс-сцена в виртуальной реальности».

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