Адвокат Ефремова готовится к отмене приговора

Адвокат осужденного на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актера есть шансы выйти на свободу. Он считает, если защита Ефремова обратится в апелляционный, а затем и в кассационный суды, то «наказание гарантировано отменят».

«После апелляции, думаю, 1−1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если, я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор, потому что не исследована ни машина, ни медико. Сколько там нарушений, вы себе не представляете. Я надеюсь, что это будет», — сказал Пашаев во время пресс-конференции в издании НСН.

Пашаев своей вины в приговоре Ефремову не видит и считает, что во время расследования были допущены ошибки, и это может послужить причиной для пересмотра приговора.

«Не исследованы ни машина, ни медицинские заключения. Сколько там нарушений, вы себе не представляете», — сказал Пашаев.

В деле Ефремова он не видит политического подтекста, но считает его заказным.

«Политические мотивы появления этого дела, я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актер. И здесь чистейший заказ», — заявил адвокат.

Пашаев продолжает утверждать, что Ефремов не был за рулем в момент аварии. По его версии актер взял на себя вину друга. Кого именно, отвечать не стал.

Напомним, Михаил Ефремов пока находится в московском СИЗО № 5 «Водник». После оглашения приговора он прекратил сотрудничество с Пашаевым. Актер дал первое интервью из-за решетки.

Сейчас семья актера передает ему передачки, добивается свидания с ним и ищет нового адвоката. Защита Ефремова уже обжаловала приговор.

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