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Шоу-бизнес

"Хотела уйти из "Танців з зірками": Оля Фреймут сделала неожиданное признание

14:37 15 сентября 2020
Оля Фреймут

Телеведущая Оля Фреймут, которая вынуждена была пропустить первых два эфира «Танців з зірками» из-за коронавируса, сделала неожиданное признание. Оказывается, она не хотела выходить на паркет и была готова покинуть шоу, «чтобы не позориться». Самба действительно далась Оле очень тяжело.

«Самба. Далась тяжело. Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов — 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться», — написала Фреймут.

Танец не очень впечатлил судей проекта, особенно Екатерину Кухар, с которой Фреймут вступила в перепалку и посоветовала пойти в церковь покаяться.

Дарье Петрожицкой, которая пропустила три эфира из-за коронавируса, Кухар пригрозила технической дисквалификацией.

Актриса сообщила, что получила негативный тест на коронавирус и готова вернуться к работе.

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