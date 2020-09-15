"Хотела уйти из "Танців з зірками": Оля Фреймут сделала неожиданное признание
Телеведущая Оля Фреймут, которая вынуждена была пропустить первых два эфира «Танців з зірками» из-за коронавируса, сделала неожиданное признание. Оказывается, она не хотела выходить на паркет и была готова покинуть шоу, «чтобы не позориться». Самба действительно далась Оле очень тяжело.
«Самба. Далась тяжело. Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов — 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться», — написала Фреймут.
Танец не очень впечатлил судей проекта, особенно Екатерину Кухар, с которой Фреймут вступила в перепалку и посоветовала пойти в церковь покаяться.
Дарье Петрожицкой, которая пропустила три эфира из-за коронавируса, Кухар пригрозила технической дисквалификацией.
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