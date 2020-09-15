Jerry Heil променяла шоу-бизнес на работу курьером (видео)

Молодая исполнительница Jerry Heil, высмеявшая известных блогеров в новой песне, представила очередную работу — клип на песню БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Музыкальный экшн снимали трое суток, главной локацией стал огромный супермаркет. По сюжету девушка, зависимая от шопинга, мечтает о карьере курьера. Ради этого она бросила успешную работу в офисе и отправилась на встречу новым приключениям.

«Ради съемок мне пришлось за один день научиться кататься на лонгборде и скутере», — призналась Jerry Heil.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Алина Гросу выпустила клип об изменах и предательстве «Голый король».

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter