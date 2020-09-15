Звезда сериала «Аббатство Даунтон» тайно вышла замуж – фото со свадьбы

Британская актриса Джессика Браун Финдлей, наиболее известная по роли леди Сибил Кроули в популярном телесериале «Аббатство Даунтон», тайно вышла замуж. Фотографии со свадьбы, состоявшейся 12 сентября в Лондоне, молодожены опубликовали в соцсетях. Супругом Джессики, которой 14 сентября исполнился 31 год, стал актер Зигги Хит, с которым она познакомилась на съемках сериала «Куртизанки» в 2017 году. О своей помолвке пара публично не объявляла.

На церемонии в церкви по правилам, введенным в связи с пандемией, присутствовало менее 30 человек.

Как пишет издание Hello!, Джессика показала роскошный свадебный торт, который гости съели «за считанные секунды».

Сериал «Аббатство Даунтон» получил целый ряд наград — в том числе три премии «Золотой глобус» и 15 «Эмми». Он также вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как «англоязычный сериал, получивший наивысшую оценку критиков». Персонаж Джессики умирает в конце третьего сезона сериала.

Джессика Браун Финдлей известна также по ролям в фильмам «Любовь сквозь время», «Фантастическая любовь и где ее найти», «Лабиринт» и в сериале «Черное зеркало».

Фото Instagram

Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"

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