«Выглядит смешно»: Тарзан позабавил зрителей признанием в измене

Любовная драма в семействе Наташи Королевой и Тарзана (Сергея Глушко) получила продолжение. Глушко записал видео и открыто признался в измене. Пытаясь объяснить свой поступок, Тарзан ссылается, что был одурманен некими психоактивными веществами, а потому адюльтер хоть и был, но случился неумышленно.

«Меня „развели“. Это было сделано намеренно. „Склеили“ меня. Специальными веществами ввели меня в неадекватное состояние. И произошло то, что произошло», — говорится в ролике, опубликованным в Instagram.

Поклонники на видео с признаниями отреагировали сдержанно. Многие не поверили в искренность Тарзана. Говорят, что оправдания звучат неискренне, нелепо и похожи на глуповатые «отмазки» школьника. Почти 300 лайков набрал комментарий: «Как бы признался, но выглядит это смешно».

Впрочем, есть и те, кто искренне сопереживает паре и желает им поскорее разобраться в отношениях.

Напомним, 19 августа Наташа Королева обратилась в полицию, поскольку из дома пропала крупная сумма наличных и драгоценности. В дальнейшем выяснилось, что незадолго до пропажи в гостях у Тарзана побывали две его приятельницы. Одна из девушек — молодая актриса Анастасия Шульженко — внесла неожиданный поворот в историю с кражей. Актриса утверждает, что их с Тарзаном связывают не приятельские, а интимные отношения. Более того, Анастасия намекнула, что ждет ребенка, и показала фото, не оставляющее сомнений по поводу «интересного положения» актрисы.

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