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Шоу-бизнес

Рэперша Карди Би подала на развод с неверным мужем (фото)

9:59 16 сентября 2020
Карди Би

Популярная американская рэперша Карди Би (настоящее ее имя Белкалис Марленис Альманзар) подала на развод с мужем — 28-летним рэпером Оффсетом (Киари Кендреллом Сифусом). В документах, которые подала в суд 27-летняя Карди, указано, что ее брак, продлившийся три года, «распался безвозвратно». Певица будет добиваться права опеки над их двухлетней дочерью Калчер.

Личное состояние Карди Би оценивается 24 миллиона долларов. Оффсета — в 26 миллионов. Брачного контракта супруги не заключали. В связи с этим Карди требует, чтобы все имущество супругов, нажитое за время их семейной жизни, было поделено пополам — так же, как и долги, накопленные за это время.

Ранее Оффсета несколько раз уличали в супружеских изменах. Жена неоднократно уходила от него, но каждый раз прощала ради ребенка. В конце концов, как пишет издание People, ее терпение лопнуло.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что солист Little Big разводится с женой.

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