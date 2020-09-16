Алла Мазур после онкологии предстала в новом образе
Известная телеведущая Алла Мазур, которая перенесла операцию в связи с онкологией и вышла на работу, предстанет в новом образе — ее фото разместят на первой полосе осеннего выпуска журнала «Marie Claire».
Как сообщает телеведущая в Instagram, в журнале выйдет ее рассказ о том, как она боролась с заболеванием.
«Привет, мой новый год! Я жива, и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую и почувствовала, что этой свободой можно поделиться, и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь — есть. И чем раньше начать борьбу — тем выше», — пишет Алла Мазур.
Телеведущая признается, что ее вдохновила одна из зрительниц, написавшая: «Ваша работа в эфире доказывает нам, что победить — можно».
«Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное — очистить организм. А волосы — отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае», — добавляет Алла Мазур и публикует пять вариантов первой страницы журнала с ее фото.
Привіт, мій новий рік!) Я жива — і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю — і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову — і відчула, що цією свободою можна поділитися) І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати є. І чим раніше почати боротьбу тим вищий. Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне очистити організм. А волосся відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку. В цьому номері «Marie Claire» — моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе і любити себе і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя — після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любовю. Бо тільки так зможемо поділитися нею з іншими. Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся Небу: там справді дививожним чином підказують нам шлях. Як виконали бажання моє. Давно хотіла повчитися: щоб не тільки вчити інших) Записалася в групу. І от отримала запрошення. Перше заняття сьогодні. В мій день народження. Тема, як на замовлення: як визначити власний тип мислення і повернути його в кращий бік) Ну чом би саме так не почати свій новий рік?)) Словом з 10.00 до 16.00 відповідати на дзвінки та смс сьогодні не зможу: вчусь)) Ну, а для вас поки — аж 5 обкладинок осіннього номера «Marie Claire») Вибирайте: кому яка ближча
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Мазур опубликовала фото с отдыха на Десне, где они рыбачили вместе с сыном.
Фото со странички Аллы Мазур в соцсетях.358
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