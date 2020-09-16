Алла Мазур после онкологии предстала в новом образе

Известная телеведущая Алла Мазур, которая перенесла операцию в связи с онкологией и вышла на работу, предстанет в новом образе — ее фото разместят на первой полосе осеннего выпуска журнала «Marie Claire».

Как сообщает телеведущая в Instagram, в журнале выйдет ее рассказ о том, как она боролась с заболеванием.

«Привет, мой новый год! Я жива, и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую и почувствовала, что этой свободой можно поделиться, и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь — есть. И чем раньше начать борьбу — тем выше», — пишет Алла Мазур.

Телеведущая признается, что ее вдохновила одна из зрительниц, написавшая: «Ваша работа в эфире доказывает нам, что победить — можно».

«Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное — очистить организм. А волосы — отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае», — добавляет Алла Мазур и публикует пять вариантов первой страницы журнала с ее фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Мазур опубликовала фото с отдыха на Десне, где они рыбачили вместе с сыном.

Фото со странички Аллы Мазур в соцсетях.

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