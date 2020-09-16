28.01 / 28.21 32.98 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная 36-летняя актриса найдена мертвой в своей квартире в Токио (фото)

11:55 16 сентября 2020
Сэй Асина

В понедельник, 14 сентября, в Токио была найдена мертвой популярная актриса Сэй Асина. Тело 36-летней кинозвезды обнаружил ее брат. Асина больше суток не отвечала на звонки и сообщения в мессенджерах. Он поехал к сестре домой и нашел ее мертвой.

Полиция считает, что актриса совершила самоубийство. Вместе с тем, как сообщают японские СМИ, Сэй не оставила записки, которая могла бы объяснить причину ее ухода из жизни.

Настоящее имя актрисы — Игараси Айя. Она родилась 22 ноября 1983 года в Фукусиме. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве модели. На экране дебютировала в 2002 году в сериале «История счастья».

Сэй Асина

Международный успех пришел к актрисе в 2007 году благодаря фильму «Шелк», в котором она сыграла одну из главных ролей. Картину снял французский режиссер Франсуа Жирар по одноименному роману итальянского писателя Алессандро Барикко. В «Шелке» Сэй Асина сыграла роль наложницы, в которую влюбился главный герой. Его роль исполнил известный американский актер Майкл Питт («Мечтатели»). А его жену сыграла британская кинозвезда Кира Найтли («Пираты Карибского моря»).

Майкл Питт и Сэй Асина в фильме "Шелк"

«Шелк» показывали на многих престижных кинофестивалях. И хотя критики встретили картину холодно, зрителям она понравилась. Фильм получил несколько кинопремий в Канаде.

Сэй Асина и Кира Найтли в 2007 году

Сэй Асина принимал активное участие в продвижение «Шелка». Она побывала вместе с Найтли и Питтом в Каннах, Лос-Анджелесе, Квебеке, Лондоне. Ее карьера стремительно пошла в гору на родине, однако в США и Европе интересных предложений не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве героини документального фильма Netflix Дэйзи Коулмен. Американка покончила с собой в возрасте 23 лет. Дэйзи так и не смогла справиться с психологической травмой, которую получила после изнасилования, жертвой которого стала в 14 лет.

565

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

хасиды

У Авакова раскрыли обман Беларуси в отношении хасидов

Медсестра

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер