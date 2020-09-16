Известная 36-летняя актриса найдена мертвой в своей квартире в Токио (фото)

В понедельник, 14 сентября, в Токио была найдена мертвой популярная актриса Сэй Асина. Тело 36-летней кинозвезды обнаружил ее брат. Асина больше суток не отвечала на звонки и сообщения в мессенджерах. Он поехал к сестре домой и нашел ее мертвой.

Полиция считает, что актриса совершила самоубийство. Вместе с тем, как сообщают японские СМИ, Сэй не оставила записки, которая могла бы объяснить причину ее ухода из жизни.

Настоящее имя актрисы — Игараси Айя. Она родилась 22 ноября 1983 года в Фукусиме. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве модели. На экране дебютировала в 2002 году в сериале «История счастья».

Сэй Асина

Международный успех пришел к актрисе в 2007 году благодаря фильму «Шелк», в котором она сыграла одну из главных ролей. Картину снял французский режиссер Франсуа Жирар по одноименному роману итальянского писателя Алессандро Барикко. В «Шелке» Сэй Асина сыграла роль наложницы, в которую влюбился главный герой. Его роль исполнил известный американский актер Майкл Питт («Мечтатели»). А его жену сыграла британская кинозвезда Кира Найтли («Пираты Карибского моря»).

Майкл Питт и Сэй Асина в фильме "Шелк"

«Шелк» показывали на многих престижных кинофестивалях. И хотя критики встретили картину холодно, зрителям она понравилась. Фильм получил несколько кинопремий в Канаде.

Сэй Асина и Кира Найтли в 2007 году

Сэй Асина принимал активное участие в продвижение «Шелка». Она побывала вместе с Найтли и Питтом в Каннах, Лос-Анджелесе, Квебеке, Лондоне. Ее карьера стремительно пошла в гору на родине, однако в США и Европе интересных предложений не последовало.

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