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Шоу-бизнес

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

12:39 16 сентября 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, которого недавно раскритиковали из-за номера на «Танцях з зірками», заявил о переносе осенних концертов тура «Безумная любовь» на весну 2021 года.

Как сообщил Винник в своем Instagram, этой осенью у него состоится всего несколько концертов.

«К сожалению, через действующие ограничения осенние концерты тура „Безумная любовь“ приходится переносить на весну 2021 года. Но есть и хорошая новость. Несколько концертов на площадках, которые соответствуют нормам проведения массовых мероприятий во время карантина и в тех местах, где это разрешено, состоятся», — написано в сообщении.

Певец также предупредил, что в Днепре, Полтаве и Черкассах изменились даты выступлений и рассказал о процедуре обмена билетов.

Ранее Винник заявил, будет ли выступать в Беларуси в поддержку Лукашенко.

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