Новая девушка Брэда Питта, замужняя немецкая модель польского происхождения Николь Потуральски, оставила в Instagram загадочное послание. Свои фото в коротком оранжевом платье-рубашке она сопроводила словами: «Счастливые люди не испытывают ненависти».

Как пишет издание Daily Mail, подписчики стали гадать, что имела в воду 27-летняя красотка. Многие уверены, что эти слова адресованы Анджелине Джоли — уже фактически бывшей жене 56-летнего Питта, несмотря на то, что супруги все еще никак не могут окончательно оформить развод.

Не так давно сообщалось, что Брэду и Анджелине удалось наладить отношения, посещая вместе курс семейной терапии. Однако после того, как стало известно о романе Питта с Николь, вражда разгорелась с новой силой. Особенно 45-летнюю Джоли возмутило то, что актер возил свою новую пассию во французский замок Мираваль, где Анджелина и Брэд сыграли в 2014 году свою свадьбу. Они купили поместье Мираваль вместе и наладили выпуск вина из местного винограда. По сообщениям СМИ, Анджелина пришла в ярость, будучи не в силах поверить, что Питт «пал так низко».

Джоли и Питт

Николь

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились для участия в совместном онлайн-проекте.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter