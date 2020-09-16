Анну Седокову предала и обворовала помощница

Певица Анна Седокова, у которой ранее произошел роман с известным спортсменом, рассказала, как помощница работала с ней более трех лет, оказалась мошенницей.

Как написала Седокова в своем Instagram, ее обокрала помощница Настя.

«Человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как-то денег не стало», — написала певица.

По ее словам, Настя затем начала просить в долг у всех общих знакомых, называя различные причины, по которым ей срочно нужны деньги.

«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их», — говорится в посте.

В комментариях певице высказывают слова поддержки: «Страшнее всего получить такой нож в сердце от человека ставший таки близким».

Ранее сообщалось, что Анна Седокова в третий раз выходит замуж — теперь за баскетболиста.

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