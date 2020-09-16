Экс-жена рэпера Сереги выдвинула ему серьезные обвинения (видео)

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо раскрыла неприглядную изнанку их семейного союза. Полина утверждает, что экс-супруг неоднократно избивал ее на глазах у сыновей. Если факты насилия удастся подтвердить документально, то у Полины будут серьезные аргументы в суде, где много месяцев ведется спор по поводу места жительства двух детей звездной пары.

«В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Он избивал меня… У меня несколько дней глаза не открывались», — заявил Полина в эфире ТРК «Украина».

Также бывшая гражданская жена рэпера готова свидетельствовать, что тот злоупотреблял алкоголем и некими «веществами», возможно, наркотическими. Именно с этим может быть связано неадекватное поведение экс-супруга.

Напомним, Серега (Сергей Пархоменко) и Полина Ололо разорвали отношения и в суде пытаются решить, с кем останутся их общие дети Марк и Платон. После расторжения семейного союза Пархоменко увез сыновей в аннексированный Крым. Позднее дети нашлись в отеле в Харькове.

Суд перевел заседания в закрытый режим. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

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