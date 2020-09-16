28.00 / 28.21 32.99 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-жена рэпера Сереги выдвинула ему серьезные обвинения (видео)

14:19 16 сентября 2020
полина ололо

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо раскрыла неприглядную изнанку их семейного союза. Полина утверждает, что экс-супруг неоднократно избивал ее на глазах у сыновей. Если факты насилия удастся подтвердить документально, то у Полины будут серьезные аргументы в суде, где много месяцев ведется спор по поводу места жительства двух детей звездной пары.

«В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Он избивал меня… У меня несколько дней глаза не открывались», — заявил Полина в эфире ТРК «Украина».

Также бывшая гражданская жена рэпера готова свидетельствовать, что тот злоупотреблял алкоголем и некими «веществами», возможно, наркотическими. Именно с этим может быть связано неадекватное поведение экс-супруга.

Напомним, Серега (Сергей Пархоменко) и Полина Ололо разорвали отношения и в суде пытаются решить, с кем останутся их общие дети Марк и Платон. После расторжения семейного союза Пархоменко увез сыновей в аннексированный Крым. Позднее дети нашлись в отеле в Харькове.

Суд перевел заседания в закрытый режим. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

полина ололо

Экс-жена рэпера Сереги выдвинула ему серьезные обвинения (видео)

Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Анна Седокова

Анну Седокову предала и обворовала помощница

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер