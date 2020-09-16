Евгений Петросян впервые показал сына от новой супруги

Российский юморист Евгений Петросян, который после развода с Еленой Степаненко женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, раскрыл семейную тайну. В день своего 75-летия он впервые показал сына.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!», — коротко подписал снимок с ребенком счастливый отец.

Петросян и Брухунова тщательно скрывали свою свадьбу и рождение ребенка. Татьяне периодически приписывали беременность. Но все вопросы она оставляла без ответов. СМИ сообщали, что наследника юмористу родила суррогатная мать.

Но в комментариях к посту с сыном Петросян лично опроверг это. Он утверждает, что сына ему родила жена.

Сама Татьяна и дальше не комментирует личную жизнь. Поздравляя мужа с днем рождения, она опубликовала совместное фото, которое подписала: «С днем рождения, волшебник».

Напомним, у Петросяна есть взрослая дочь Викторина, но она стала на сторону Степаненко, а с отцом практически не общается.

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