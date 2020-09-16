Эмили Ратаковски пожаловалась на фотографа, обвинив его в сексуальном насилии (фото)

Популярная американская модель Эмили Ратаковски рассказала, что она подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера. Об этом случае, произошедшем в 2012 году, 29-летняя Эмили рассказала в эссе для журнала New York Magazine. Во время совместной работы над фотосессией, которая проходила в доме у Джонатана, Ледер сильно напоил модель, все время подливая ей красное вино. Потом фотограф выразил разочарование получившимися у них снимками в нижнем белье. И сказал: «Попробуем теперь в обнаженном виде». Эмили сняла одежду, а дальнейшее помнит уже довольно смутно.

«Большая часть того, что последовало дальше, было размыто, за исключением ощущений. «Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня», — написала модель. По ее словам, это было очень больно. «Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и побежал в темноту вверх по лестнице», — поделилась модель. Ночь она провела в доме, опасаясь, что Ледер вернется. А утром, спустившись вниз, он, как ни в чем не бывало предложил ей кофе.

Джонатан Ледер назвал обвинения Эмили «безвкусными», «слишком детскими», а также заявил, что считает их просто попыткой привлечь к себе внимание.

Ранее Ратаковски обвиняла Джонатана Ледера в том, что он использовал ее «самые откровенные и вульгарные» снимки в опубликованном им фотоальбоме под названием «Эмили Ратаковски», не получив на то ее разрешения.

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