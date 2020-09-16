Звезда «Дизель Шоу» похвастался чемпионством сына (фото)

Актер и художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, отметивший недавно 40-летие с друзьями на яхте, поделился новым достижением своего старшего сына Лёвы. 10-летний мальчик досрочно стал чемпионом Украины 2020 по картингу. Об этом Егор сообщил на своей странице в Facebook.

«Досрочно — это значит, что чемпионат ещё не закончен, а у соперников уже нет математической возможности догнать его по очкам. Напомню, что Лёва принимает участие в двух чемпионатах одновременно (Кубок Украины и Чемпионат Украины), так вот, на очередном этапе Кубка в Тернополе, Лёва занял 1-е место и продолжает борьбу, а вот в Чемпионате Украины он уже может развлекаться», — написал Крутоголов.

Юморист считает, что такого результата удалось достичь большой командной работе.

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«Автоспорт — это командный вид спорта, как и кино, как и телевидение. Всё это стало возможным лишь благодаря обоюдному пошаговому прогрессу пилота Льва Крутоголова и команды Borsch racing.

Лёва выступает под флагами этой команды уже 4 года, за это время мы через многое прошли, достигли высокого уровня доверия и веры друг в друга. Команда не прекращает развитие и поиски настроек машины, а Лев работает над улучшением качества и стабильности пилотажа", — пишет Егор.

Напомним, у Егора и Екатерины Крутоголовых подрастает также младший сын Макс, которому недавно исполнился год.

Фото Екатерина Крутоголова

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