Без денег и прикован к постели: стало известно об очень тяжелом состоянии Бориса Моисеева

Прикованный к постели певец Борис Моисеев, слухи о тяжелом состоянии здоровья которого периодически появляются в Сети, оказался совсем без средств к существованию, ему даже не на что купить продуктов.

Об этом изданию «Собеседник» рассказала адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова.

«Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — отметила она.

Информацию о состоянии Моисеева Пухова получает от его знакомых, которые регулярно навещают певца. Тот давно не появляется на публике после перенесенного инсульта.

Финансов ему не хватает даже на самое необходимое. Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. А новых денег нет, так как нет концертов.

Что же касается пенсии Моисеева, то она у него совсем небольшая. Пухова не понимает, почему многочисленные звездные друзья Моисеева игнорируют его состояние, никак ему не помогают. «Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход», — добавила женщина.

Напомним, что в мае российские СМИ рассказывали о том, что Моисеев живет за счет авторских от песен.

«Их по-прежнему активно крутят, исполняют. Я их все в свое время выкупил, все фонограммы записывал я, собственными силами, так что являюсь полноправным владельцем своего музыкального материала», — рассказывал тогда артист. Тогда же он назвал размер своей пенсии — 30 тысяч рублей.

Как известно, в декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. По утверждению Соседова, певец не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.

184

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter