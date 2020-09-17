Позолоченную корону убитого рэпера Notorious B.I.G. продали за почти 600 тыс. долларов

На днях аукцион Sotheby’s провел тематическую распродажу, на которой в 120 лотах были представлены вещи, имеющие отношение к золотой эре хип-хопа (конец 1970-х — середина 1990-х).

Одним из самых заметных лотов стала пластиковая позолоченная корона рэпера Notorious B.I.G. (также известного как Biggie Smalls) с его автографом — она ушла с молотка за $ 594 тысяч, пишет Esquire.

Владелец короны — 57-летний фотограф Бэррон Клэрборн — признался, что купил ее за шесть долларов в магазинчике на Бродвее. Клэрборн использовал корону для знаменитой серии снимков Бигги под названием «Король Нью-Йорка», сделанной в 1997 году незадолго до его смерти. Перед аукционом стоимость короны оценили в 200−300 тыс. долларов.

«Я думаю, что эта корона — один из самых узнаваемых символов хип-хопа и всей культуры 20 века. Во всем мире знают эту корону: ее можно увидеть на футболках и кофейных кружках», — заявила виц-президент Sotheby’s Кассандра Хаттон.

Издание напоминает, что The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес) был застрелен в 1997 году. К 24 годам он успел записать два сольных студийных альбома (еще два вышли уже после его смерти) и один в составе группы Junior M.A.F.I.A.

Убийцы или заказчики не были найдены. Но смерть Бигги Смолса привлекла, наконец, внимание общества к войне между рэперами с разных побережий США. В результате самые яркие представители двух сцен встретились между собой, помирились и даже устроили совместный тур.

Также на аукционе продали бриллиантовую повязку на глаз Slick Rick ($ 28 000), барабанная установка музыканта Questlove ($ 30 240), стена из бумбоксов от DJ Ross One ($ 113 тыс.) и 22 письма Тупака к школьной возлюбленной ($ 60 тысяч).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что автопортрет голландского художника Рембрандта продали на Sotheby’s за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллионов долларов).

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