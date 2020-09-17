"Коля, будь человеком!": белорусы атаковали Баскова с призывом отменить концерт у Лукашенко

Обидевший несколько лет назад в Москве Олю Полякову российский певец-крымнашист Николай Басков попал в «переплет» из-за своего предстоящего концерта в Минске, на котором, как ожидается, будет и руководство страны.

Пытаясь убедить известного своей «неприхотливостью» и любовью к диктаторам певца, простые белорусы начали оставлять в большом количестве комментарии под его последним постом с совместной фотографией с Ани Лорак в Instagram, пишет РИА Новости.

А после того, как артист закрыл комментарии под ним, призывы не выступать в Минске появились под другими публикациями Баскова.

«Уважаемый Николай! Обращается к вам простая белорусская женщина. Будьте человеком! Отмените ваше выступление в „Минск-Арене“ 17 сентября 2020», — написала adoinush под одним из постов. Она добавила, что в «свободной» Белоруссии его концерт соберет аншлаг и призвала «не развлекать преступников».

«Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!» — прокомментировал ayankouski.

«Николай! Проявите уважение к белорусскому народу! Не участвуйте в этом пире во время чумы», — призвала skorokhodalyona.

«Не опускайтесь, пожалуйста, до поддержки Лукашенко. Вы просто потешите самолюбие диктатора, убьете любовь белорусского народа к себе», — просит veganocat.

«Пожалуйста, не выступайте на пролукашенковском концерте, поддержите белорусский народ», — обратился к артисту e.parkhomenka.

«Откажитесь от минского шабаша… Белорусский народ вам будет признателен», — попросил vladalex4476.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нацагентство противодействия коррупции заинтересовалось вечеринкой в Москве, которую организовали депутат от ОПЗЖ Федор Христенко и его супруга. Для праздника был арендован один из самых дорогих отелей России, а выступать был приглашен весь цвет российского шоу-бизнеса. Учитывая стоимость аренды помещения и гонорары звезд, вечеринка обошлась не менее, чем в миллион долларов. На сцене в тот вечер выступали Полина Гагарина, Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, группа «Руки вверх». Отель, где проходило празднование, находится прямо напротив Кремля.

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