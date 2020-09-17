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Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали подросшую младшую дочь (фото, видео)

8:28 17 сентября 2020
Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей младшей дочери Мэри. Дома семимесячную девочку называют Машей. Третий ребенок 39-летней Курниковой и 45-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса родился 30 января.

На фото Мэри позирует в белом костюмчике, которые вполне подходит для игры в теннис — футболке-поло и юбочке с кружевной отделкой. «Уимблдон, я иду…», — подписала фото мать, в шутку намекая, что дочка может пойти по ее стопам. А фанаты отметили несомненное сходство малышки и ее мамы.

Wimbledon, here I come…

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

У Курниковой и Иглесиаса, отношения которых длятся уже почти двадцать лет, есть также двойняшки Николас и Люси, которым сейчас два с половиной года. Видео со старшими детьми Энрике делился в апреле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hang on!

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Курникова показала фото с младшей дочкой, заинтересовав фанатов кухней на заднем плане.

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