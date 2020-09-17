Британский актер Спенсер Уайлдинг, который играл Дарта Вейдера в фильме 2016 года «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (восьмой картине киносаги «Звездные войны» и первом полнометражном спин-оффе), собирается попрощаться с Голливудом и уйти из кино. 48-летний Уайлдинг, который в прошлом профессионально занимался кикбокингом и боксом, заявил, что намерен вернуться к истокам и снова стать тем, кем был в начале своей карьеры — мойщиком окон в своем родном валлийском городе Рил. Он пошутил, что мыть окна ему поможет «пребывающая с ним Сила» его персонажа.

Как пишет здание Daily Star, актер считает, что «пандемия разрушила киноиндустрию». «Моя актерская карьера приостановилась. И, если мне понадобится работа, я снова начну мыть окна. Я не гордый. И не считаю, что это меня унизит… Я люблю людей, люблю, чтобы вокруг меня были люди. И, если кому-то надо вымыть окна, я могу с этим хорошо справиться», — сказал Спенсер. Он также не против работы швейцара или вахтера в школе. «Родители будут мне звонить и говорить: „Когда вы дежурите у двери, я знаю, что мои дети в безопасности“», — сказал Спенсер.

Он добавил, что ему надо зарабатывать на жизнь: у него двое сыновей-подростков и 27-летняя дочь, будущее которых надо обеспечить.

Спенсер, помимо Дарта Вейдера, сыграл множество небольших ролей в таких известных фильмах, как «Люди в черном 4: Интернэшнл», «Виктор Франкенштейн», «Стражи Галактики», а также в нескольких частых «Гарри Поттера» и в сериале «Игра престолов».

Фото Daily Post Wales

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