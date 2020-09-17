Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом

Российская оперная певица Анна Нетребко, которой 18 сентября исполняется 49 лет, госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!», — написала артистка. Она также призналась. Что у нее был выбор — «продолжать сидеть дома и бояться заразиться» или «начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть». Она выбрала второе и не жалеет.

Певица также сообщила, что у ее мужа выявлены антитела, то есть он уже перенес эту болезнь. С ее 12-летним сыном также все в порядке.

10 сентября сообщалось, что московский Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за заражения коронавирусом артиста Ильдара Абдразакова. Одну из главный партий в спектакле исполняла Нетребко.

Анна Нетребко, которая родилась в Краснодаре в семье, происходящей из кубанских казаков, выступала на лучших сценах мира. В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив российское. Исполняла гимн Олимпиады в Сочи на церемонии открытия Игр. В 2014 году фотографировалась с флагом «Новороссии» вместе с Олегом Царевым. После этого вспыхнул скандал: МИД Австрии после этого выступил с критикой в адрес певицы.

С 2015 года Нетребко замужем за азербайжданским тенором Юсифом Эйвазовым. У нее есть сын Тияго от предыдущих отношений с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом.

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