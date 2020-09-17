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Шоу-бизнес

Психолог и телеведущая Наталья Холоденко впервые показала подросшую дочь (фото)

10:47 17 сентября 2020
Наталья Холоденко

Известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко, рассказавшая ранее о непростом разводе с бывшим мужем, впервые показала подросшую дочь. Недавно малышке Вивьен исполнилось полтора года. По словам Натальи, дочь растет копией мамы.

«Вивочка — это маленькая я: такое ощущение, будто я наблюдаю свое второе детство со стороны. И теперь-то я точно уверена, что была очень красивой с детства. Вивьен — это моя любовь, радость, трансформация и учитель женственности!», — говорит Наталья.

Как психолог, она считает, что именно у детей нужно многому учиться: радоваться себе, не думая о мнении окружающих.

«Дети — главные психотерапевты, у них есть природная способность наслаждаться существованием. Потом мы их разучим, но пока нужно ловить эти моменты радости. У тебя двигается рука, ты можешь бегать, взять, бросить, дотянутся — все это повод для счастья. А кто не умеет извлекать удовольствие из малого, тому не удастся купить радость ни за деньги, ни за достижения!», — считает Наталья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 75-летний Евгений Петросян впервые показал сына от молодой жены Татьяны Брухуновой.

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