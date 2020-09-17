Российский репер Баста больше не угрожает безопасности Украины

По представлению Службы безопасности Украины Министерство культуры и информационной политики исключило из «черного» списка российского репера Василия Вакуленко (Басту).

Так, в МКИП сообщили, что 31 августа в министерство поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

«По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка», — добавили в министерстве.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году, после того, как он незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из «черного» списка были удалены данные звезды российского Comedy Woman Екатерины Варнавы, которой на пять лет был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма.

Фото со странички Василия Вакуленко в соцсетях.

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