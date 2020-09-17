«Килограммы улетают один за другим»: Тарас Цымбалюк похудел благодаря танцам

Участник «Танців з зірками», актер Тарас Цымбалюк, который сделал предложение любимой девушке в прямом эфире шоу, похудел благодаря танцам. Артист сообщил, что избавился от шести килограммов. По словам Тараса, он сейчас не занимается в зале и не придерживается диеты, его выматывает работа.

Тарас принимает участие в «Танцях», параллельно снимается в двух сериалах. Порой не хватает времени даже на сон. От такой нагрузки килограммы улетают сами по себе.

«После карантина я нон-стоп работаю каждый день. Форма, над которой работал почти год, быстро потерялась. Предыдущая пауза в спорте была связана с многосерийным фильмом „Сіймати Кайдаша“ — я специально не тренировался, ел все подряд, потому что не мог Карпо Кайдаш ходить с кубиками пресса и прокачанными дельтами. За два месяца подготовки и три месяца съемок я наел себе такой живот, от которого едва избавился за лето», — рассказал Тарас в Instagram.

Сейчас из-за напряженного графика он продолжает терять килограммы, а с ними — и мышечную массу.

«Я ем, что душа пожелает, а килограммы улетают один за другим. Мышечная масса тоже. Только пресс остается. Из-за такого темпа я уже потерял 6 кг и, скорее всего, это еще не конец. Но понимаю, что для занятий танцами я должен был немного сбросить, чтобы удобнее было управлять своим неуклюжим телом», — написал Цымбалюк.

Напомним, после третьего эфира «Танці з зірками» покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Певица объяснила причину своего неожиданного вылета из шоу.

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