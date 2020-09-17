"Это было не самое простое для меня время": молодая жена Петросяна призналась, почему скрывала беременность

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, впервые показавшего сына Вагана, Татьяна Брухунова впервые заговорила о беременности и развеяла слухи о суррогатной матери. Супруга артиста рассказала, почему скрывала ожидание первенца и не собирается в дальнейшем делиться подробностями семейной жизни.

Татьяна говорит, что беременность стала для нее непростым периодом в жизни, который она берегла от посторонних глаз. Сейчас она все время посвящает сыну и наслаждается материнством.

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!

Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!", — поделилась в Instagram Брухунова.

Напомним, Петросян со скандалами разводился с бывшей женой Еленой Степаненко. Евгений Ваганович долгое время скрывал отношения с молодой помощницей, не афишировал и свадьбу с Татьяной.

От первого брака у Петросяна есть взрослая дочь Викторина, которая живет за границей.

385

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter