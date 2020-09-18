Живет отдельно от Тарзана: друзья привели пикантные подробности из жизни Наташи Королевой и ее мужа

Похоже, грандиозный скандал с участием Наташи Королевой и ее мужа-стриптизера не думает утихать, и даже обрастает новыми подробностями.

Похищение бриллиантов из дома певицы и стриптизера оказалось лишь вершиной айсберга. Внезапное появление любовницы артиста Анастасии Шульженко взбудоражило общественность, пишет КП.

Девушка ходит по шоу и утверждает, что полтора года встречалась с мужем Королевой. Их роман был тайным для всех, в том числе и близких знакомых. Меж тем певица Наталья Штурм внезапно раскрыла пикантные детали личной жизни звездной пары.

«Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно — она с ребенком за городом, а супруг Тарзан — в Москве. Мол, ему после работы удобнее в городе ночевать», — поведала Наталья Штурм в блоге.

По словам певицы, она не исключает, что «Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры». «Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу… И так будет всегда, может это ее заводит», — предположила исполнительница хита «Окончен школьный роман».

Меж тем любовница Глушко продолжает свои набеги по ток-шоу, делясь пикантными подробностями отношений со стриптизером. Анастасия Шульженко заявила, что до сих пор испытывает чувства к Тарзану и надеется, что все-таки беременна от него.

Она утверждает, что не брала украшения Наташи. «Она обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины? Мне не нужны никакие драгоценности, я никогда ничего от Сережи не требовала», — подчеркнула Шульженко в одном из ток-шоу.

По словам девушки, она сама решила прекратить отношения с Сергеем, так как не хотела больше быть любовницей. При этом Настя говорит, что у нее были очень серьезные чувства к Сергею. «Поэтому я никому не позволю плохо говорить про него и про наши отношения», — ледяным тоном заверила Шульженко.

Любовница Глушко считает, что все-таки надеется родить ребенка от Сергея. «Тесты не дают стопроцентного результата. Мне хочется верить, что я все-таки беременна, шанс на это остается», — поделилась планами Шульженко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тарзан записал видео, в котором признал интрижку, но при этом осыпал любовницу оскорблениями и заявил, что любит только жену.

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