Таинственный Бэнкси лишился прав на свою известную картину: названа причина

Британский художник Бэнкси, разрисовавший в разгар карантина вагон лондонского метро чихающим крысами и масками, проиграл дело против изготовителя открыток Full Color Black, которые использовали изображение картины «Метатель цветов» на своей продукции.

Художник потерял права на одну из своих самых известных работ, пишет The Guardian

В комиссии управления интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) объяснили, что такое решение суда последовало за тем, что Бэнкси отказался раскрыть свою личность.

Граффити «‎Метатель цветов» появилось в Иерусалиме в 2005 году после нападения представителей ультраортодоксальной иудейской общины на участников гей-парада.

В 2014 году представители Бэнкси Pest Control Office подали заявку на регистрацию товарного знака «Метатель цветов», но спустя два года ее отклонили, так как EUIPO не могло идентифицировать художника как автора работы.

«Бэнкси предпочел остаться анонимным и по большей части рисовать граффити на чужой собственности без их разрешения, вместо того, чтобы рисовать их на холстах или своей собственности», — объяснили в организации.

В 2019 году Бэнкси открыл в Лондоне магазин сувениров Gross Domestic Product, чтобы защитить права на свои работы и продавать их под собственной торговой маркой, однако магазин просуществовал всего несколько недель и все это время был закрыт. Сам художник признавал, что открыл торговую точку исключительно из-за спора с Full Colour Black.

В EUIPO это шаг раскритиковали.

Banksy has been stripped of the trademark of his famous Flower Thrower image after he failed to reveal his identity to judges https://t.co/6E2S7qoQnP — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) September 17, 2020

Юрист Аарон Миллс, представлявший на суде Full Color Black, отметил, что решение создало прецедент — другие товарные знаки Бэнкси теперь тоже находятся под угрозой.

Как известно, Бэнкси на протяжении всей своей карьеры утверждал, что является противником авторского права, и разрешал некоммерческое использование своих работ. Это не мешало множеству сувенирных магазинов по всему миру продавать копии его работ без каких-либо согласований с автором и выплаты отчислений. Работа с демонстрантом, бросающим букет — одна из самых популярных у Бэнкси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре прошлого года картину Бэнкси с заседающими в парламенте шимпанзе продали за рекордные 12 миллионов долларов.

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