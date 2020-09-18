«Ноченька» 15 лет спустя: Тина Кароль повторила голые фото

Певица и ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль, которая каждый раз удивляет смелыми нарядами с глубоким декольте, пошла на более смелый шаг. Артистка повторила знаменитый кадр из клипа «Ноченька», снятый 15 лет назад, в котором тогда еще начинающая певица позировала абсолютно голой. Певица рассказывала, что на съемочной площадке жутко стеснялась и была зажата.

Новый пикантный снимок появился на странице в Instagram официального фан-клуба певицы. В подписи под фото говорится, что откровенный кадр Тина Кароль повторила в честь своего 15-летия на сцене. К этой дате Тина Кароль выпустила новый альбом «Найти своих».

«Ноченька» 15 лет спустя!" - пишут под фото.

Напомним, Тина Кароль не стесняется выбирать откровенные наряды, за что ей иногда достается от критиков в сети. Ее белое платье с глубоким декольте, открывающее грудь, не ругал только ленивый.

А вот комплект — топ и юбка, созданные из 15 тысяч бусин, вызвал восторг.

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