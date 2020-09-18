Олег Винник приготовил «что-то ну оооочень необычное»

Популярный певец Олег Винник, объявивший о переносе своих осенних концертов на весну 2021 года, удивит поклонников необычным номером в четвертом эфире «Танців з зірками». О том, что артист готовит сюрприз, сообщила его партнерша по паркету Алена Шоптенко. Она опубликовала видео с фрагментами репетиций и заинтриговала сообщением.

«Грядут очень необычные выходные. И далеко не потому что в воскресенье прямой эфир @tanci1plus1. Это скорее уже стало обыденностью. Мы с @olegg.vynnyk готовим для вас что-то ну оооочень необычное и интересное! Я в таком предвкушении! Есть у кого-то мысли что это может быть?», — написала Шотенко.

Как стало известно «ФАКТАМ», Олег Винник с Аленой исполнят пасадобль под хит любимца женщин «Вовчиця».

Ранее Винника раскритиковали за то, что он мало двигается на паркете.

Напомним, третий эфир «Танців з зірками» был самым романтичным и драматичным: Тарас Цымбалюк сделал предложение любимой девушке, а Оля Фреймут устроила перепалку с Екатериной Кухар.

Шоу неожиданно покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

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