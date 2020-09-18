«Какое же это счастье»: Пугачева и Галкин трогательно поздравили своих детей с днем рождения (видео)

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарик и Лиза, которые пошли в первый класс элитной частной школы, 18 сентября празднуют свой день рождения. Близнецам исполнилось семь лет. Счастливый отец показал трогательные кадры, как они с Аллой Борисовной поздравляли детей, как Гарик и Лиза поздравили друг друга.

Они заранее приготовили подарки. Сын вручил звездной маме букет, а сестре — поделки с сердечками и зачитал стих. Лиза в ответ призналась брату в любви.

«Какое же это счастье», — приговаривала Алла Пугачева, обнимая своих дорогих именинников.

Напомним, детей звездной паре родила суррогатная мать. Пугачева и Галкин долгое время не показывали сына и дочь. Сейчас Максим регулярно делится забавными историями с детьми, публикует видео, которые набирают тысячи просмотров.

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