«Тарас. Возвращение» и другие премьеры: что посмотреть в кино с 24 сентября (видео)

В четверг, 24 сентября, в украинский прокат выходят восемь фильмов, включая картину «Тарас. Возвращение», снятую отечественными кинематографистами. Для похода в кино с детьми подойдет норвежский мультфильм «Белла Бинго. Куриный забег». Британский кинематограф представлен боевиком «Социопаты» и документальной лентой «Бэнкси», рассказывающей о всемирно известном и самом таинственном художнике современности. Сразу пять стран приняли участие в создании фантастического фильма «Морские паразиты». Для поклонников «ужастиков» предлагается испанская картина «Дом 32». Пандемия COVID-19 продолжает вносить существенные изменения в репертуар кинотеатров не только в Украине, но и во всем мире. Так, был отложен выход в прокат фильмов «Война с дедушкой» и «Таинственный сад», о которых «ФАКТЫ» подробно рассказывали ранее. Теперь их премьеру заявили повторно. В ряде кинотеатров можно будет посмотреть программу крупнейшего в мире интерактивного Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов.

«Тарас. Повернення» («Тарас. Возвращение»)

(12+, Украина, Svoe kino, историческая драма, бюджет — 44,8 миллиона грн)

Фильм рассказывает о последних днях пребывания Тараса Шевченко в Новопетровской крепости в Мангистау. Великий украинский поэт подвергся преследованиям со стороны царской тайной полиции. Работа над картиной велась с 2012 года. Съемки проходили в Казахстане и Одесской области. Монтаж завершен в декабре 2017 года. Впервые фильм показали 9 марта 2019 года в Национальном музее Тараса Шевченко. Официальная премьера состоялась в сентябре того же года в Каменец-Подольском в рамках международного кинофестиваля «Бруківка». В прокат картину намеревались выпустить в апреле 2020 года, но помешал коронавирус.

Снял фильм Александр Денисенко по мотивам собственного романа. Это его первая полнометражная художественная лента. Роль Тараса Шевченко исполнил Борис Орлов. В картине снялись также Богдан Бенюк, Анна Топчий, Александр Пожарский и другие актеры.

«Белла Бинго. Куриный забег»

(0+, Норвегия, Kool Production AS, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 6,5 миллиона долларов)

Лента снята по мотивам популярного в скандинавских странах мультсериала «Элла Белла Бинго», который демонстрировался в 2010—2011 годах. Затем его купили еще более 20 стран мира. Главные герои сериала — маленькая девочка Элла и ее лучший друг Генри. Они попадают в разные забавные ситуации. В «Курином забеге» по соседству с ними появляется новый мальчик из богатой семьи. Он привык, что все ему потакают. Новичок стремится рассорить Эллу и Генри…

В Норвегии мультик вышел в прокат в конце января и успел собрать 960 тысяч долларов. Затем власти ввели карантин из-за COVID-19. Это помешало успеху ленты. Теперь она выходит в нескольких европейских странах, включая Украину.

«Социопаты»

(оригинальное название — The Owners, в интернете известен также как «Не входи») (12+, Великобритания — США, RLJE Films, боевик, триллер)

Фильм снят по мотивам французского комикса. Действие происходит в начале 90-х прошлого века. Группа молодых людей забирается в чужой дом и находит там сейф с кучей денег. Но неожиданно появляются хозяева. Внезапное возвращение пожилой пары переворачивает ситуацию с ног на голову, и уже непонятно, кому нужно больше бояться — хозяевам или воришкам… Снял фильм французский режиссер Жюль Берг. Это его дебют в полнометражном кинематографе. До этого он снимал сериалы — «Мата Хари», «Багровые реки». Главную женскую роль сыграла звезда «Игры престолов» Мэйзи Уильямс.

«Морские паразиты»

(18+, Великобритания, Ирландия, США, Швеция, Бельгия, Signature Entertainment, фантастика, ужасы)

Женщина-психолог, изучающая поведенческие паттерны, отправляется в плавание на траулере, команда которого состоит из шести человек. Капитан в погоне за богатым уловом заводит судно в запретную зону. Неожиданно траулер натыкается на некий подводный объект и останавливается. Капитан предполагает, что на винт намотались водоросли. Поскольку только у психолога есть необходимое снаряжение для спуска под воду, ей поручают нырнуть и освободить винт…

Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В США, Великобритании и Ирландии «Морские паразиты» вышел на DVD и доступен на стриминговых платформах. В прокат картина в этих странах не попала. Сняла фильм ирландский режиссер Ниса Хардиман. Роли исполнили звезды Голливуда Конни Нильсен («Чудо-женщина»), Дугрей Скотт («Миссия: невыполнима 2»), Гермиона Корфилд («Звездные войны: Последние джедаи»). Критики внесли фильм в десятку лучших ужастиков 2020 года.

«Бэнкси»

(12+, Великобритания, Spiritlevel Cinema, документальный фильм)

Фильм рассказывает о творчестве одного из самых загадочных и одновременно известных художников современности. Его работы украшают стены во многих городах мира, продаются за бешеные деньги на торгах, выставляются в музеях. Однако точно никто не может даже сказать, кто именно скрывается под псевдонимом Бэнкси. Авторы картины предприняли попытку приподнять завесу этой тайны.

«Война с дедушкой»

(оригинальное название — War with Grandpa, в интернете известен как «Где моя челюсть, чувак») (12+, США, 101 Studios, комедия)

В силу семейных обстоятельств мальчик вынужден делить свою любимую комнату с дедушкой. Такой поворот событий кажется ему невероятной несправедливостью. И он объявляет деду тайную войну, пуская в ход любые методы…

Снял комедию Тим Хилл, известный по фильмам «Гарфилд 2» и «Элвин и бурундуки». В этот раз режиссер обошелся без своей любимой компьютерной анимации. Роль дедушки досталась легендарному Роберту де Ниро. Внука сыграл 15-летний Оакс Фегли («Пит и его дракон»). В картине также задействованы Ума Турман («Убить Билла»), Кристофер Уокен («Девять жизней»), Джейн Сеймур (сериал «Доктор Куин, женщина-врач»).

«Таинственный сад»

(12+, Великобритания-Франция, STX Films, драма, фэнтези, бюджет — 20 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт, изданного в 1911 году. Действие происходит в имении в графстве Йоркшир, к владельцу которого приезжает его осиротевшая племянница. Десятилетняя девочка, выросшая в Индии в богатой семье, все члены которой умерли от холеры, избалована. Она привыкла к тому, что все ей потакают. Однако дядя и управляющая его имением женщина не намерены исполнять все желания и капризы новой обитательницы дома. Недовольная их отношением девочка стремится занять себя чем-нибудь и постепенно узнает, что имение ее дяди хранит множество тайн… Главные роли в картине исполнили лауреат премии «Оскар» Колин Ферт («Король говорит»), популярная актриса Джули Уолтерс («Мамма Mia!») и дебютантка Дикси Эгерикс. В США фильм вышел в прокат в начале августа и собрал 1,2 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в прокат 17 сентября 2020 года.

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