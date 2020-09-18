Королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна ордена Британской империи (фото)

Скандально известный голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок в США, лишен почетного звания командора Ордена Британской империи (CBE), которого в 2004 году удостоила его королева Елизавета II за заслуги перед британской киноиндустрией. Награду продюсер получил из рук генерального консула Великобритании Томаса Харриса во время церемонии в Нью-Йорке. Имя Вайнштейна будет удалено из реестра ордена. Об этом сообщает издание The London Gazette.

В марте суд Нью-Йорка приговорил 68-летнего Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, к 23 годам тюрьмы.

После сексуального скандала, разгоревшегося в 2017 году, когда десятки женщин обвинили продюсера в сексуальном насилии, несколько британских политиков обратились с открытым письмом к тогдашнему премьер-министру страны Терезе Мэй с требованием лишить Вайнштейна ордена.

Фильмы, снятые при продюсерском участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций и 81 премию «Оскар». В их числе — «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Криминальное чтиво».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус

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