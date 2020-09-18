Бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Северной Осетии лишила бывшего защитника Михаила Ефремова, получившего восемь лет тюрьмы, Эльмана Пашаева статуса адвоката. Палата признала, что юрист нарушил Кодекс профессиональной этики. Причиной стали высказывания адвоката в адрес потерпевших и их представителя Александра Добровинского, К слову, на Добровинского также была подана жалоба в Адвокатскую палату.

«Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан», — прокомментировал Пашаев Telegram-каналу 360.ru, намекая, что теперь может рассказать много интересного.

Не удержался от комментария в адрес оппонента Александр Добровинский. Он заявил, что будет скучать.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский.

Пашаева уже в четвертый раз лишают адвокатского статуса. Ранее его лишали статуса в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Теперь Михаил Ефремов имеет право подать жалобу на своего бывшего защитника в Адвокатскую палату. Если там её примут, актер может добиться пересмотра своего дела.

Ранее Пашаев утверждал, что за рулем джипа в момент аварии находился не Ефремов. Он уверял, что сам подаст апелляционную жалобу, и что у Ефремова есть шансы выйти на свободу.

Тем временем у Ефремова появились новые адвокаты, которые уже обжаловали приговор и просят изменить срок наказания на четыре года условно.

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