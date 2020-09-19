28.03 / 28.23 32.96 / 33.42
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Представлены четыре сценария проведения «Евровидения» в 2021 году

1:57 19 сентября 2020
Евровидение 2021

Определившись с датой и местом проведения песенного конкурса Евровидение-2021, его организаторы решили во избежание «сюрпризов» от пандемии коронавируса разработать четыре сценария проведения мероприятия.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Согласно информации, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В этом случае певцы смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.

При втором сценарии могут быть введены некоторые ограничения: в концертном зале необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы. Ограничения коснутся и городских мероприятий накануне конкурса.

Согласно третьему варианту, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, будут выступать в онлайн-режиме.

И, наконец, четвёртый сценарий подразумевает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.

Напомним, Евровидение-2020, которое должно было состояться в Нидерландах, было отменено из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось специальное — «Европа зажигает свет», на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. Позже стало известно, что Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме. Организаторы музыкального конкурса уже анонсировали даты его проведения: полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с тем, что конкурс в текущем году не проводился, его фанаты решили не терять времени зря и определить «самую величайшую песню» в истории песенного «Евровидения». Ею стала композиция Waterloo группы ABBA. С ней шведы победили в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В итоге по всему миру было продано более шести миллионов ее копий.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Бойцы ВСУ на Донбассе

В ООН заявили, что довольны улучшением обстановки на востоке Украины

Ультрафиолет

Убивает COVID-19 без вреда для людей: в Японии заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом

Изнасилование

Изнасиловать не получилось: в Бразилии женщина откусила "любителю" орального секса причинное место

беларусь

Пора договариваться с оппозицией: ООН выдвинула условие Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер