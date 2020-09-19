Представлены четыре сценария проведения «Евровидения» в 2021 году

Определившись с датой и местом проведения песенного конкурса Евровидение-2021, его организаторы решили во избежание «сюрпризов» от пандемии коронавируса разработать четыре сценария проведения мероприятия.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Согласно информации, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В этом случае певцы смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.

При втором сценарии могут быть введены некоторые ограничения: в концертном зале необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы. Ограничения коснутся и городских мероприятий накануне конкурса.

Согласно третьему варианту, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, будут выступать в онлайн-режиме.

И, наконец, четвёртый сценарий подразумевает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.

Напомним, Евровидение-2020, которое должно было состояться в Нидерландах, было отменено из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось специальное — «Европа зажигает свет», на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. Позже стало известно, что Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме. Организаторы музыкального конкурса уже анонсировали даты его проведения: полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с тем, что конкурс в текущем году не проводился, его фанаты решили не терять времени зря и определить «самую величайшую песню» в истории песенного «Евровидения». Ею стала композиция Waterloo группы ABBA. С ней шведы победили в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В итоге по всему миру было продано более шести миллионов ее копий.

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