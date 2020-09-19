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Шоу-бизнес

Басков нелепо оправдался за концерт у Лукашенко: реакция сети

12:34 19 сентября 2020
басков

Российский певец Николай Басков вторые сутки пытается оправдаться в соцсетях за выступление в Беларуси в поддержку Александра Лукашенко. Поняв, что теряет поддержку, артист попытался настроить публику на позитив и уважение к чужому мнению.

Изначально пост на странице в Facebook содержал множество грамматических ошибок и логических неувязок. Это дало повод для шуток, что певца взяли в заложники и заставляют писать бессмыслицу.

Позднее артист внес правки в свою первоначальную публикацию. В самой последней версии пост Баскова сводится к тому, что каждый имеет право на свое мнение, никакого человека нельзя оскорблять и подвергать травле. Пассаж «о честных выборах в Беларуси» артист оставил в тексте, что дало повод для новых возмущений.

Жители Беларуси попытались донести до Баскова, что в данном случае речь не о травле, а о закономерной потере части поклонников, убедившихся в нечистоплотности своего кумира.

Впрочем, были и те, кто высказал поддержку Баскову, но и они признают, что поклонников у артиста в Беларуси станет меньше.

Напомним, певцу рекомендовали отменить выступление на «Минск-Арене» 17 сентября и проявить уважение к белорусскому народу. Басков советам не внял и вместе с Филиппом Киркоровым и другими российскими артистами приехал на акцию в поддержку Лукашенко.

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Басков нелепо оправдался за концерт у Лукашенко: реакция сети

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