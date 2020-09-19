"Никаких угроз": Сергей Жадан о своей скандальной песне

Харьковская группа «Жадан и Собаки», в состав которой входит известный писатель Сергей Жадан, выпустила клип на песню «Вова». Композиция написана в традиционном для музыкантов стиле политической сатиры. А ее выход приурочен к стартующей предвыборной компании.

На видео виртуальный лев, похожий на знакомого многим по советскому мультфильму льва Бонифация, браво вышагивает под припев: «Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. А нині Вова пензлює до Ростова».Правда, презентуя выход песни, музыканты сказали, что все совпадения — в именах и названиях — случайны.

В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» Сергей Жадан признался, что песня была написана год назад и посвящена отношениям властей и гражданского общества.

— Сергей, возникли ли у вас какие-то проблемы после выхода хита?

— Да нет, никаких проблем. И угрозы нам не поступали.

— Неужели, только восторженные отзывы?!

— Была и критика. Но, скорее, со стороны противников существующей власти — мол, мы не так критикуем, надо иначе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сергей Жадан резко выссказывался в адрес нынешней власти.

142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter