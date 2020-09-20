Внучка Витольда Фокина засветила интимную татуировку

Певица и модель Маша Фокина, которая ранее призналась, что «продвинула» деда в украинскую делегацию в ТКГ благодаря дружбе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, порадовала новых поклонников полуобнаженным фото.

Как оказалось, на спине девушки есть пикантное тату Nothing's Real but Love/Только любовь реальна. Это цитата из дебютного сингла британской певицы и автора песен Ребекки Фергюсон.

Фото Фокина традиционно опубликовала в Instagram.

Напомним, после ее скандального интервью украинскому телеканалу певица «узнала много интересных слов» от своих подписчиков и коллег по цеху, о чем она сама призналась в сети.

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