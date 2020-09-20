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На Анну Седокову после свадьбы обрушилась ненависть «женщин-хейтеров за 40»

13:31 20 сентября 2020
На Анну Седокову после свадьбы обрушилась ненависть «женщин-хейтеров за 40»

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на нападки хейтеров, которые обострились после известий о ее третьем браке — с 28-летним латвийским баскетолистом Янисом Тиммой.

«После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров. Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала „Я ее раньше обожала, я сейчас ненавижу“. Она и сейчас подписана на меня … Женщины за 40, преимущественно почему-то блондинки, пишут мне едкие комменты типа „опять замуж“ или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя…», — отметила Седокова в своем Instagram.

Она также выразила мнение о том, что жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80, и вспомнила свое первое неудачное замужество, которое закончилось в 22 года.

Напомним, у Седоковой есть трое детей, двое из которых — 15-летняя Алина и трехлетний Гектор — живут с матерью.

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