"Терпеть не могу, когда меня оценивают": Фреймут сделала признание насчет шоу "Танцi з зiрками"

Поборовшая коронавирус Ольга Фреймут заявила, что не любит участвовать в конкурсах, где оценивание происходит субъективно.

Телеведущая считает: всегда важно устраивать саму себя.

Поддавшись настойчивости коллеги, Фреймут готовились три раза в неделю к танцевальному конкурсу и приглашает своих поклонников посмотреть ее выступление на паркете.

Напомним, после болезни Ольга Фреймут вместе с парнером Ильей Падзиной продолжает участвовать в шоу «Танці з зірками».

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