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Жена Петросяна раскрыла подробности рождения их сына

19:37 20 сентября 2020
Татьяна Брухунова

Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла подробности рождения их сына, уточнив, что услугами суррогатной матери не пользовалась, а родила ребенка сама.

Известно, что Петросян и Брухунова долго скрывали от общественности появление наследника. Мальчик родился в марте 2020 года, назвали его Ваган, в честь дедушки.

Брухунова эмоционально ответила всем, кто делился своими домыслами по поводу ее семьи и появления сына, отметив, что не должна ничего показывать и ничего доказывать, пишет «Вокруг ТВ».

При этом жена 75-летнего юмориста похвасталась, как ловко ей удалось скрыть беременность.

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я мама! P. S. Я благодарна всем, кто, заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта», — написала она в соцсети.

Хейтерам она ответила, что слишком молода, чтобы пользоваться «теми услугами, о которых вы говорите».

А «беременные» фото считает интимными семейными снимками, не предназначенными для публикации в сети.

Она также подчеркнула, что сын находится не с нянями, а с ней самой. Свои «небеременные» последние снимки женщина назвала прошлогодними.

«Шифровка — мое второе имя», — уточнила молодая мать.

Напомним, российский юморист Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал сына и опроверг домыслы о суррогатной матери.

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