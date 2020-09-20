«Вы будете сбиты с толку»: Мика Ньютон рассказала о своей болезни и поразила фотографиями

Некогда популярная украинская певица Мика Ньютон, не так давно вышедшая замуж и живущая в США, в Instagram рассказала, как ей пришлось лечиться от онкозаболевания.

«Последний год был одним из самых тяжелых в моей жизни. Никогда не бывает легко принять диагноз, такой как рак, но мы с семьей решили пройти через это в частном порядке», — написала женщина.

Оксане, настоящее имя певицы, пришлось лечить рак яичников.

«Я многое хочу рассказать. Вы наверняка сбиты с толку, посмотрев мою ленту и увидев фотографии, которые я размещала последние 12 месяцев. Там ни намека на то, что со мной происходило что-то плохое», — уточнила Мика, добавив, что подробно расскажет обо всем в следующих постах.

Напомним, телеведущей Алле Мазур удалось побороть онкологию. Сегодня она в новом образе без парика появилась в прайм-тайме на «1+1».

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