Без гостей и даже без родителей: Седокова рассказала о своей странной свадьбе

Поженившиеся еще 6 сентября певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма намеревались скрыть факт своего бракосочетания, и о нем стало известно только по причине их участия в шоу «Вечерний Ургант» на одном из российских каналов.

Жених и невеста рассказали, что устроили свадьбу в подмосковной Барвихе, пишет КП.

«Мы ни от кого не прятались, приехали в отель заранее, а на следующий день расписались», — рассказал Янис.

На торжестве не было гостей: в момент бракосочетания в зале были только дети Анны от предыдущих браков и фотограф. Даже родители новоиспеченных супругов не знали о том, что они поженились.

«Мы рассказали им об этом на следующий день, и они нас поздравили», — заявила Седокова.

Сразу после бракосочетания Янису нужно было ехать на тренировку. Анна, в свою очередь, сразу же вернулась к повседневным делам. Несмотря на краткосрочность церемонии, Седокова приготовила для нее шикарное платье от Zuhair Murad. Подвенечные наряды этого дизайнера стоят в среднем полмиллиона рублей. Но, видимо, жених решил не экономить на любимой. Ранее на помолвку он подарил Анне кольцо с роскошными бриллиантами.

Издание напоминает, что предложение руки и сердца Анна Седокова получила два месяца назад. Артистка и спортсмен обручились во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане кольцо и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да».

Как известно, Янис — состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью — жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

Спортсмена не смутил даже тот факт, что Анна Седокова старше его на 9 лет, и у нее трое детей. Правда, постоянно с ней живут только двое ее отпрысков — дочь Алина и сын Гектор. Еще одна дочь певицы Моника живет с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским, в Лос-Анджелесе. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Седокова пожаловалась, что после свадьбы на нее обрушилась ненависть «женщин-хейтеров за 40».

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter