Умер актер из сериала "Папины дочки"

В России умер актер Владимир Чуприков, сыгравший капитана Шмакова в сериале «Папины дочки», а также неоднократно воплощавший на экране образ советского генсека Никиты Хрущева.

О смерти артиста сообщили в Российском академическом Молодежном театре.

«19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Владимир Олегович окончил Студию при Центральном Детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра… Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в некрологе.

Причины смерти актера не называются.

Актёр родился в Москве 24 июля 1964 года и прошел непростой жизненный путь. Он работал лесорубом, радиометристом, парикмахером, массажистом, риэлтером, часовщиком, дворником, преподавателем ВГИК.

Учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете. Руководителем его курса был Михаил Борисов, также скончавшийся накануне.

С начала 2000-х Чуприков играл в популярных российских сериалах, в списке его работ более 170 фильмов и сериалов. Среди них — «Возвращение Мухтара», «Папины дочки», «Морские дьяволы 5», «Кулагин и партнеры».

В нескольких фильмах и сериалах он исполнил роль Хрущева. Советского лидера он, в частности, сыграл в сериалах «Сталин. Live», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», фильме «Гагарин. Первые в космосе».

У актера остались шестеро детей и трое внуков.

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