"Какая красота": Пугачева повторила "трюк ногами Шэрон Стоун" на кокетливом видео

Несмотря на периодические появляющиеся слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 71-летняя Примадонна по-прежнему флиртует со своим мужем, а он охотно делится этими счастливыми моментами у себя в социальной сети.

Так, на днях юморист выложил ролик, на котором Примадонна, одетая как истинная леди, стоит, прижавшись к колонне их замка.

Максим делает ей комплименты, восхищаясь красотой жены: «Какая красота!», а она ему шутливо отвечает: «Ну что, отхватил себе Жар-птицу?»

Далее следует знаменитая музыка «all that jazz», под которую Пугачева в кадре делает движения, которые многим читателям страницы напомнили знаменитую сцену с Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Поклонники отмечают, что Максим продлевает молодость Алле Борисовне. С ним рядом она всегда выглядит счастливой и полной сил. Несмотря на то, что еще недавно Примадонна жаловалась на состояние своего здоровья. Она признавалась, что у нее часто понижается давление, бывают проблемы с дыханием. Однако в свежем ролике она молода и задорна.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как Пугачева и Галкин трогательно поздравили своих детей с днем рождения.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter