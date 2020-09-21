"Эмми-2020": все победители и пожар на сцене от Дженнифер Энистон и Джимми Киммела (фото, видео)

В воскресенье, 20 сентября, в США состоялась 72-я церемония вручения премии «Эмми» — самой престижной телевизионной награды в мире. Трансляцию в прямом эфире вел американский телеканал ABC. Пожалуй, это была самая странная церемония «Эмми» за всю историю ее существования. И виновата в этом пандемияCOVID-19.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», номинантов объявили 28 июля. Напомним, что больше всего номинаций — 26 — собрал мини-сериал «Хранители» (оригинальное название Watchmen), снятый силами HBO. Казалось, у него есть все шансы на грандиозный успех. В сериале было все для этого — в основе популярная одноименная серия комиксов, которые тесно переплелись с реальностью сегодняшнего дня, включая массовые акции протеста против расизма.

Однако в итоге «Хранители» довольствовались всего четырьмя наградами в основных категориях. Их получили авторы сценария Деймон Линделоф и Корд Джефферсон, а также актер Яхья Абдул-Матина II за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме и Реджина Кинг — лучшая актриса в мини-сериале или телефильме. Кроме того, «Хранители» победили в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм».

Реджина Кинг

Главной особенностью церемонии стало то, что она проводилась в пустом зале «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Не было ни гостей, ни участников.

Ведущим стал блистательный Джимми Киммел. Накануне он грозился выйти на сцену в полном защитном костюме, однако ограничился желтыми резиновыми перчатками, которые надевал, когда брал в руки конверты с именами победителей. Киммел был одет при этом в классический смокинг с галстуком-бабочкой. Перчатки смешно контрастировали с этим нарядом.

На сцене появилась только одна из звезд — Дженнифер Энистон. Актриса вышла в черном вечернем платье, чтобы помочь объявить лауреата в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале». Джимми и Дженнифер решили как следует «отсанитайзерить» заветный конверт. В итоге сожгли его! Энистон пришлось взять на себя роль пожарного и взять в руки огнетушитель.

Победу в указанной номинации одержала Кэтрин О’Хара, исполнившая главную женскую роль в сериале «Шиттс Крик». Кстати, он установил рекорд, собрав наибольшее количество статуэток «Эмми» за один год за всю историю премии — семь. Речь, конечно, идет о комедийных сериалах. Второй рекорд — «Шиттс Крик» победил во всех четырех актерских номинациях. Лучшим комедийным актером назван Юджин Леви.

Юджин Леви

Успех Кэтрин О’Хара мы только что упомянули. Лучшим комедийным актером второго плана назван Дэн Леви, сын Юджина, и лучшей комедийной актрисой второго плана стала Энни Мерфи.

Еще одно историческое достижение установила Зендая. 24-летняя звезда стала самой молодой обладательницей «Эмми» за всю историю в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале», сыграв главную женскую роль в «Эйфории».

Зендая

Зендая, сохраняя традицию, несмотря на странные условия проведения церемонии, все же дважды сменила наряд. Когда объявили ее имя, она появилась в кадре в элегантном платье в горошек.

Звезды по-разному отреагировали на то, что им пришлось сидеть дома в этот вечер. Хелена Бонем Картер, номинированная на «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале («Корона») накануне кокетливо заявила, что не знает, что ей надеть. «Я же буду сидеть дома и выходить в эфир оттуда… Идея! В таком случае ничто не помешает мне быть в костюме Евы!» — сказала Хелена.

Хелена Бонем Картер

Большинство участников церемонии появились в итоге на экранах в пижамах или своей привычной домашней одежде. Риз Уизерспун категорически не согласилась с таким подходом и устроила вечеринку в своем саду, на которой присутствовали ее близкие друзья. Актриса расставила на безопасном расстоянии столики. Все были в вечерних нарядах, но при этом в защитных масках, которые снимали только, чтобы сделать глоток шампанского.

Вечеринка у Риз Уизерспун

47-летняя звезда сериала «Черноватый» Трэйси Эллис Росс расстелила у себя во дворе красную дорожку и вышла на нее в золотистом вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом. И, конечно, в защитной маске.

"Домашняя" красная дорожка от Трэйси Эллис Росс

Коронавирус преподнес организаторам церемонии еще один неприятный сюрприз. Буквально в последний момент пришлось менять двух соведущих. У актрис Джулианы Ранчич и Вивики Фокс тесты оказались положительными. Вирус выявили также у мужа и сына Джулианы. Появление актрис в «Стейплс-центре» спешно отменили. Их заменили Нина Паркер и Брэд Горески.

Назовем теперь остальных лауреатов «Эмми-2020» в основных категориях. Лучшим драматическим сериалов объявлен «Наследники». Сыгравший в нем главную мужскую роль Джереми Стронг стал лучшим драматическим актером.

Марк Руффало победил в номинации «Лучший актер в мини-сериале или телефильме», исполнив главную роль в «Я знаю, что это правда».

Марк Руффало с женой

За лучшую роль второго плана в драматическом сериале награду получил Билли Крудап («Утреннее шоу»). В такой же категории у женщин победила Джулия Гарнер («Озарк»). Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме названа Узо Адуба («Миссис Америка»).

«Неортодоксальная» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал. Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали об этом впечатляющем проекте, который произвел фурор весной.

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